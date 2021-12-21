Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Ev sahibi Adana Demirspor, Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'ün 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Yunus Akgün, 58. dakikada 'de ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Adana Demirspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Adana ekibi puanını 29'a çıkarırken kötü gidişe "dur" diyemeyen ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray ise 24 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek almıştı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer almadı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sağ kanatta Morutan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top auta çıktı.

7. dakikada Yunus Akgün, sağ kanatta rakipten kazandığı topla ceza sahasına girdi. Akgün'ün kale sahası civarına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girdi. Kerem Aktürkoğlu rakibini çalımla geçtiği sırada topu önünde bulan Ömer Bayram'ın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanatta son çizgiye inerken kale önüne pasını çıkardı. O noktadaki Balotelli biraz önündeki topa dokunamadı.

41. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahası yakınlarında vuruşunda, top yandan auta gitti.

45. dakikada Cicaldau'nun, sol kanattan ceza sahası önünde kullandığı serbest vuruşta, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Berkan Kutlu'nun soldan ceza sahasına ortasında Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

GOL - 53. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanatta kendi yarı sahasından attığı topla buluşan Yunus Akgün ceza sahasına girdiğinde vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-0.

GOL - 58. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Vargas'ın ceza sahası önündeki çalımlarının ardından topu önünde bulan Yunus Akgün'un ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0.

61. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan pasında topla buluşan Vargas'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

68. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda kaleci Muric'ten seken topa kale ağzında önce Mustafa Muhammed, ardından Nelsson vurdu. Savunma kale çizgisinin hemen önünden topu uzaklaştırdı.

78. dakikada Emre Kılınç ceza sahası çaprazında kaptığı topu diğer kanatta Babel'e aktardı. Babel'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muric topu kornere çeldi.

79. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Nelsson'un kale sahası önünde yerden sektirdiği kafa vuruşunda, kaleci Muric uzanarak topu kornere gönderdi.

83. dakikada sol çaprazda ceza sahası içinde Assombalonga'nın saha dışına pasında topla buluşan Gökhan İnler'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

84. dakikada Mustafa Muhammed'in kale sahası önündeki pasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın sağ çaprazdan kaleye yakın mesafeden vuruşunda, top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.

90+3. dakikada Assombalonga'nın sol kanatta ceza sahası içinde pasında topu önünde bulan Sinan Kurt'un vuruşunda, top kaleci İsmail Çipe ve direkten oyun alanına geri döndü.

90+4. dakikada Emre Kılınç'n ceza sahası dışından vuruşunda, savunmadan seken topu kaleci Muric kontrol etti.

Adana Demirspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Erdinç Sezertam

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Kaan Kanak, Gökhan İnler (Dk. 90+1 Tayyip Talha Sanuç), Stambouli, Yunus Akgün (Dk. 80 Akintola), Bjarnason (Dk. 90+1 Sinan Kurt), Vargas (Dk. 73 Belhanda), Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 73 Van Aanholt), Berkan Kutlu (Dk. 62 Babel), Taylan Antalyalı (Dk. 66 Aytaç Kara), Cicaldau, Morutan (Dk. 62 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Emre Kılınç), Mustafa Muhammed

Goller: Dk. 53 ve Dk. 58 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Cicaldau, Dk. 33 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 8 Stambouli, Dk. 43 Bjarnason, Dk. 86 Muric (Adana Demirspor)