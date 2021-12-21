Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Medipol Başakşehir sevindi. Rakibini 3-1 mağlup eden Başakşehir, zirve tırmanışını sürdürdü.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Junior Caiçara ile 78. dakikada Edin Visca'dan geldi.

GZT Giresunspor'un tek sayısını ise 28. dakikada Mamadou Diarra kaydetti.

Bu sonuçla Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10. maçta 8. galibiyetini elde eden Medipol Başakşehir, puanını 32'ye yükseltti.

Konuk ekip GZT Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip şutunu attı. Savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ı yanılttı ve ağlara gitti. 1-0.

GOL - 8. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diarra kafa ile topu köşeden ağlara yolladı. 1-1.

38. dakikada Giresunspor ikinci gole yaklaştı. Aziz Eraltay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sergio, ceza alanı içinde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Sergio'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Berkay'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Visca, bekletmeden sert vurdu. Kaleci Okan köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

58. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan Visca ile kullandığı kornerde Deniz Türüç, altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta çıktı.

66. dakikada turuncu-lacivertli takımın gelişen atağında Gulbrandsen, Giresunspor ceza sahasında uygun pozisyonda olan Berkay'a pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Okan solundan köşeye giden topu kornere gönderdi.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 69. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca ile verkaç yapan Caiçara, ceza sahasına girdi. Caiçara'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1.

GOL - 78. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Giresunspor ceza sahasında topla buluşan Aleksic, sağdan ceza sahasına giren uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Bosna Harsekli oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1.

Mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye (Dk. 84 Ponck), Epureanu, Lima (Dk. 65 Gulbrandsen), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Metin Emre Karaal), Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Visca (Dk. 87 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç (Dk. 65 Aleksic), Okaka

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 88 Emre Taşdemir), Flavio, Traore (Dk. 80 Pelupessy), Süleymanov (Dk. 84 Champness), Sergio, Diabate (Dk. 88 Umut Nayır), Balde (Dk. 80 Doukara)

Goller: Dk. 17 Deniz Türüç, Dk. 69 Caiçara, Dk. 78 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 28 Diarra (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: 45+1 Traore (GZT Giresunspor), Dk. 74 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)