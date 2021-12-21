Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Konyaspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 4. sırada bulunuyor.
Ligde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Konyaspor ise 33 puanla 2. sırada yer alıyor.
Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Onur Ergün ile sakatlığı süren Mehdi Boudjemaa, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
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