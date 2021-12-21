Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetti.

Lider Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 geriye düştüğü Altay deplasmanında kazanmasını bildi.

Bordo mavililere üç puanı getiren golleri 51 ve 88. dakikalarda Andreas Cornelius filelerle buluşturdu. Altay'ın golünü ise 33. dakikada Cebrail Karayel attı.

Süper Lig'de galibiyet hasret 11 maça çıkan Altay, sekizinzi yenilgisini alarak 18 puanda kaldı.

Ligde 18 hafta sonunda 14. galibiyet elde eden Trabzonspor ise 45 puana yükselerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürdü.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 3. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen Altay atağında, Pinares'in pasına hareketlenen Kappel, sağ çapraz pozisyonda ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale ettiği topu savunma oyuncuları ceza alanı dışına gönderdi.

21. dakikada sağ kanattan Pinares'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Bamba'nın kafa vuruşunda, Uğurcan kaleye giden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

26. dakikada uzak mesafede Zeki Yıldırım'ın düşürülüşüyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Murat Akça'nın şutunda, Uğurcan topu kornere çeldi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 33. dakikada Altay öne geçti. Poko'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cebrail Karayel, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı güzel vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0.

44. dakikada sol kanattan Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde topa sahip olan Berat'ın yaptığı vuruşta, savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 51. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda, top filelerle buluştu. 1-1.

54. dakikada Abdülkadir'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda, top üstten auta gitti.

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Poko’nun şutunda, direğe çarpan top üstten dışarı çıktı.

76. dakikada topla bir süre ilerleyen Kappel'in ceza sahası dışında attığı şutta, top yandan auta gitti.

80. dakikada Poko'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bamba'nın şutunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL - Trabzonspor 88. dakikada öne geçti. Djaniny'nin kafayla indirdiği topu Koita, Cornelius'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 90+2 Ahmed Rayan), Pinares (Dk. 90+2 Paixao), Bamba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Trondsen (Dk. 79 Koita), Denswil, Siopis (Dk. 46 Bakasetas), Edgar (Dk. 85 Hüseyin Türkmen), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Abdülkadir Ömür (Dk. 90+3 Ahmetcan Kaplan), Djaniny, Hamsik, Cornelius

Goller: Dk. 33 Cebrail Karayel (Altay), Dk. 51 ve 88 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Djaniny, Dk. 58 Hamsik, Dk. 64 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 35 Poko, Dk. 64 Pinares, Dk. 83 Naderi (Altay)