Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Kasımpaşa Harun Tekin için devrede
[Fotoğraf: AA]
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için görüşmelere başladı. Kulüpler arası ilk temas kuruldu.
Kaleci Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa, kaleci transferi için harekete geçti.
Lacivert beyazlılar, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için görüşmelere başladı.
31 yaşındaki Harun Tekin için Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ilk temas kuruldu.
Etiketler: Kasımpaşa Harun Tekin FenerbahçeSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:50
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