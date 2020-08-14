Kaleci Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa, kaleci transferi için harekete geçti.

Lacivert beyazlılar, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

31 yaşındaki Harun Tekin için Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ilk temas kuruldu.