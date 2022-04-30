Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Kasımpaşa Başakşehir'i konuk ediyor
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
Süper Lig'de son dönemdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla 34. haftayı 11. sırada bitirdi.
Son dört maçında 10 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 57 puanla 4. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir, 2-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kasımpaşa Medipol Başakşehir Süper Lig
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