Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de son dönemdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla 34. haftayı 11. sırada bitirdi.

Son dört maçında 10 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 57 puanla 4. sırada yer alıyor. Son iki maçını kazanan 47 puanlı Kasımpaşa ise 11. sırada bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyemeyecek. Stefano Okaka'nın durumu ise maç gününde belli olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Başakşehir'de dört oyuncu ceza sınırında​​​​​​​

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Dört oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir​​​​​​​, 2-1 kazanmıştı.