Ailesini Ukrayna'da bırakmak zorunda kalan paralimpik milli yüzücü Virchenko, üç hafta önce açılan tahliye koridoruyla, Kiev yakınındaki Poltava şehrinden Antalya'ya gelerek Kepez'deki yakınlarının evine yerleşti.

Olimpiyat ile Avrupa şampiyonaları madalyaları bulunan, görme engelli ve milli sporcu olduğu için ailesinden gitmesine izin verilen tek birey olan Virchenko, Kepez ilçesindeki Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda günde çift antrenman yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Antrenman eksiğini tamamlamaya çalışan Virchenko, Portekiz'de haziranda düzenlenecek dünya şampiyonasında sesini dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Virchenko, 3 Nisan'da ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Virchenko, 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda ikincilik elde ettiğini belirtti.

"Portekiz'de 12-18 Haziran'da yapılacak Para Yüzme Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Ailemi Ukrayna'da bırakmışken bu organizasyona hazırlanmak beni çok zorluyor. Ülkemde savaş var, çocuklar ölüyor ve en yakınlarım orada. Böyle bir ortamı bilirken motive olmak çok güç. Ancak bu süreçte Türk yetkililer en büyük destekçim oldu. İyi bir antrenman ortamı, antrenör desteği sağlandı, havuz verildi. Dünya şampiyonasına çok iyi hazırlanmaya çalışıyorum. Zor olsa da motive olmaya çalıştığım dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Türkiye'de bana en iyi antrenman ortamı sağlandı. Bu kadarını beklemiyordum. Bana yardımcı olan herkese müteşekkirim, kendilerine çok teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Virchenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na kendisine sağlanan katkılardan dolayı ayrıca teşekkür etti.

Annesi, babası, kardeşleri ve kuzeni ile bütün akrabalarının Ukrayna'da olduğunu vurgulayan Virchenko, kendileriyle telefonla iletişim kurmaya çalıştığını ifade ederken duygulandı.

Gürhan: Tüm sporculara kapımızı açıyoruz

Virchenko'yu antrenman yaptığı havuzda ziyaret edip bir süre görüşen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatıyla Türk sporcuların antrenman yaptığı tesislerin kapısını Ukraynalı sporcuya da açtıklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Gürhan, Oleksii Virchenko'nun antrenmanlarını kendi programı doğrultusunda sürdürdüğünü anlattı.

"Herhangi bir nedenle ülkemizde yaşamayı seçmiş, uygun spor ortamlarında spor yapmak isteyen, olimpiyatlara, dünya şampiyonlarına hazırlanmak isteyen, tüm sporculara kapımızı açıyoruz. İlimizin ve bakanlığımızın kendi sporcularımıza sağladığı tüm imkanları bizimle spor yaşantısını sürdürmek isteyen yabancı tüm sporcularımıza da sunuyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz. Oleksii de çok mutlu. Belki kendisine ülkesinden daha iyi imkanlarda bir yarışmaya hazırlanma fırsatı sunduk."