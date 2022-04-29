Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 21 yaşındaki milli boksör, şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlanıyor.

Hırvatistan'da mart ayında düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya kazanan Samet, büyükler kategorisinde çıkacağı ilk maçında da birinci olmak istiyor.

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Samet Gümüş, boksa 2012 yılında başladığını söyledi. Samet, boksa ailesi sayesinde başladığını anlattı.

"İlk kez 2015 yılında Türkiye Şampiyonu oldum. Daha sonra hiçbir yılımı boş geçirmedim. En son 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu oldum. Hedeflerimiz her sporcunun hayali gibi olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah orada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim."

Samet, kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu da ifade etti.

"Kastamonu'da çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Büyüklerin kampında Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, birincilik madalyasını getireceğim."