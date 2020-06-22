Üst Yönetici (CEO) görevine Serkan Rençber'i getiren lacivert-beyazlı takım, teknik direktörlük koltuğuna Fuat Çapa'nın oturmasının ardından son 6 haftada büyük bir çıkış yakaladı.

Ara transfer döneminde kadrosunu büyük oranda değiştiren Kasımpaşa, ligin son bölümüne doğru gösterdiği performansla dikkati çekti.

Son 6 maçta, 22 haftada elde ettiği puan sayısını yakaladı

Kasımpaşa, son 6 haftada 16 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Sezonun ilk 22 haftasında sadece 16 puan toplayabilen lacivert-beyazlı ekip, son 6 maçının 5'ini kazandı, birinden ise beraberlikle ayrıldı. İstanbul temsilcisi, böylece Süper Lig'de kritik haftalar öncesi küme düşme hattından uzaklaştı ve 32 puanla 11. sıraya yükseldi.

Süper Lig tarihinde iç sahada ilk kez üst üste 4 galibiyet

Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde iç sahada ilk kez üst üste 4 maçını kazandı.

Bu kulvarda 16. sezonunu yaşayan lacivert-beyazlılar, sahasında çıktığı son 4 müsabakada sırasıyla Yukatel Denizlispor (2-0), Hes Kablo Kayserispor (5-1), Göztepe (2-0) ve Fenerbahçe'yi (2-0) mağlup etti.

13 golün 8'i Koita, Thiam ve Yusuf üçlüsünden

Kasımpaşa'nın son 6 maçta kaydettiği 13 golden 8'ine Fode Koita, Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan imza attı.

Lacivert-beyazlı takım, bu 6 karşılaşmanın skor ürettiği 5'ini kazanmayı başardı. İstanbul temsilcisinin 3 puanı hanesine yazdırdığı söz konusu müsabakalarda Koita ile Thiam 3'er, Yusuf Erdoğan ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Bu süreçte Kasımpaşa'nın diğer gollerini ise Tomas Brecka, Zvonimir Sarlija, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara ve Dieumerci Ndongala attı. Kasımpaşa, bu süreçte kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Hasan Hilmi Öksüz: Son 6 maçta 16 puan toplamak kolay bir şey değil

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, son 6 maçta 16 puan kazanmanın kolay olmadığını söyledi.

Öksüz, ligin ilk yarısında istenilen sonuçları alamadıklarını ve devre arasında Serkan Rençber'i tam yetki ile Üst Yönetici (CEO) olarak göreve getirdiklerini aktardı.

"Takımı tam yetki ile Serkan Rençber'e teslim ettik. Tüm transferlerde isabet kaydedildi. Başarılı bir ekip oldu. Keşke bu yapılanmayı sezon başında yapsaydık, Kasımpaşa şu an daha farklı sıralamada olabilirdi. Son 6 maçta 16 puan toplamak kolay bir şey değil. Böyle bir performans gösteren bir takımın bu sıralamada olmaması gerekiyordu. Sezon sonuna kadar kalan 6 maçta da bu başarı devam eder ve inşallah hak ettiğimiz yerde oluruz."

Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa Kulübünün gelecek sezon 100. yılını kutlayacağını vurguladı.

"İnşallah 100. yılda Avrupa kupalarına katılma başarısını elde ederiz diye düşünüyorum. Takımın bu performansını sürdürmesi halinde gelecek sezon için kadromuzu güçlendirmek istiyoruz."