Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kayseri'de kendi imkanlarıyla tahta ve fileden yaptıkları sahada voleybol oynayan çocuklara, voleybol seti gönderdi. Federasyonun gönderdiği hediyeler karşısında büyük bir mutluluk yaşayan çocuklar, yeni voleybol filesi ve toplarıyla beraber voleybol oynamanın coşkusunu yaşadı." ifadeleri kullanıldı.