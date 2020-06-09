Haber Giriş: Kaynak: AA
Karşıyaka'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Karşıyaka Spor Kulübü, 1 futbolcunun koronavirüs testini pozitif çıktığını açıkladı.
Karşıyaka Spor Kulübü, geçtiğimiz gün Selçuk Yaşar Tesisleri'nde profesyonel futbol takımı, antrenörler, destek ekibi ve kulüp çalışanlarına yönelik koronavirüs testi yapmıştı.
Kırmızı-yeşilliler, yapılan testler sonucu 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Futbolcunun sağlık durumunun detaylı takibe alındığını ve kendisini izole ettiğini açıklayan İzmir ekibi, önlem amaçlı olarak bugünkü antrenmanları iptal edildiğini duyurdu.
Karşıyaka ayrıca, konuyla ilgili gelişmeler yaşandığından kamuoyuna tekrar bilgilendirme yapılacağını açıkladı.
Etiketler: koronavirüs testi Karşıyaka Spor KulübüSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 14:54
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