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Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması
Beşiktaş Futbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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