CFB'den yapılan açıklamada, FIFA'nın adaylık süreci için öngörülen harcamalara ilişkin devletten garanti istediği hatırlatılarak, "Devletimiz, olası ekonomik ve mali kemer sıkma önlemlerini göz önünde bulundurarak Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde garanti vermeyi uygun bulmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca adaylıktan çekilen Brezilya'nın, Kolombiya'yı destekleyeceği de belirtildi.

10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Kolombiya dışında Japonya ve ortak adaylık başvurusu yapan Avustralya ile Yeni Zelanda yarışacak.