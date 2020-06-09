Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 32 takımın mücadele edeceği elemeler 4'er takımlı 8 gruptan oluşacak.

Gruplarında ilk 2 sırada yer alan 16 takım ile en iyi 3. olan 4 takım şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Macaristan ve Slovakya ile son şampiyon İspanya ve 2. Hırvatistan şampiyonaya doğrudan katılacak.

Eleme grubu maçları 4-5 Kasım 2020 tarihlerinde başlayacak, 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak 6. ve son maçlarla tamamlanacak.

A Milli erkek hentbol takımı 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Kura çekimindeki torbalar şu şekilde:

1. Torba: Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Fransa, Slovenya, Çekya, İzlanda

2. Torba: Avusturya, Belarus, Portekiz, K.Makedonya, Sırbistan, Rusya, Karadağ, Hollanda

3. Torba: İsviçre, Litvanya, Romanya, Bosna Hersek, Ukrayna , Letonya, Polonya, Belçika

4. Torba: Türkiye, Finlandiya, İtalya, İsrail, Estonya, Yunanistan, Kosova, Faroe Adaları

Kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek.