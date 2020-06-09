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Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan koronavirüs testleri negatif sonuçlandı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir." denildi.
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