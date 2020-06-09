Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe Tahir Karapınar'ı açıkladı
Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın son 8 haftada A Takım'la birlikte sahaya çıkacağını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, futbol akademi altyapı koordinatörlüğü görevine Tahir Karapınar'ın getirildiğini duyurdu. Karapınar, sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'de çıkacağı maçların teknik heyetinde de yer alacak.
"Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan altyapı organizasyonumuzda Fenerbahçe Futbol Akademi Altyapı Koordinatörü olarak göreve getirilmiştir. Tahir Karapınar, 2019-20 sezonunun kalan bölümünde futbol A takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır."
Tahir Karapınar'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ile teknik sorumluluğu, milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde de bulunduğu aktarıldı.
Etiketler: Fenerbahçe Tahir KarapınarSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 14:48
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