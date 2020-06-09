Haber Giriş: Kaynak: AA
Buzun en hızlıları yeniden pistte
Buzun en hızlıları, uzun bir aradan sonra pistlere döndü. Erzurum'da sürat pateni milli takım sporcuları, normalleşme süreci ile birlikte antrenmanlara başladı. 11 kişilik takımda tüm hesaplar 2022 Kış Olimpiyatları için yapılıyor.
Normalleşme adımlarıyla birlikte antrenmanlara kapatılan spor salonları kapılarını açtı. Buzun en hızlıları da Erzurum'da piste çıktı.
Antrenmanlara başlayan milli takım sürat pateni sporcuları, uzun bir aradan sonra yeniden buzun üzerinde olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Milli sporcular yoğun tempoda çalışıyor. Salgını nedeniyle yurt dışında olan milli takım Başantrenörü Anna Lukanova internet üzerinden oyunculara taktik veriyor.
Hedefi 2022'de yapılacak Pekin Kış Olimpiyatları olan milli takım sporcuları haftanın 6 günü antrenmanlarına devam ediyor.
Etiketler: erzurum Buzun en hızlıları sürat pateni milli takımıSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 15:39
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