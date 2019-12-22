Karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı futbolculardan Loris Karius ve Atiba Hutchinson, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karius: Yeteri kadar savaşmadık

Alman file bekçisi, takımın öz güven sorunu yaşadığını aktardı.

"Genel olarak şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe savaştı, biz yeteri kadar savaşmadık. Bu tip maçlarda yüzde yüzünüzü vermediğinizde, kazanma şansınız yok. Neden savaşamadığımızı anlayamıyorum. Öz güvenimiz yeteri kadar yüksek değildi. Uzun toplar tabii ki bazen işe yarar, bazen onları kullanırsınız ama bizim ortaya koyabilecek bir kalitemiz var. Oyunun büyük bölümünde sadece uzun toplarla oynadık. Böyle olunca da Fenerbahçe açısından işler oldukça kolaylaştı ve maçı kaybettik."

Hutchinson: Bunun altından kalkabilecek bir takımız

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, derbide işlerin istedikleri gibi gitmediğini vurguladı.

"Bu maçla ilgili planımız, yüksek tempoda oynamaktı. İlk 15 dakikada maça bir türlü giremedik. Rakip baskı yapıp, erken bir penaltıyla öne geçti. Ardından ikinci golü buldular. Biz ilk yarının son dakikasında bir gol bulduk. İkinci yarıda daha canlı gözüken taraf bizdik. İkinci golü bulamadık. Bu sırada üçüncü golü attılar. Sonra işler iyice zorlaştı. Devre arasından önce oynayacağımız bir maç daha var. Karakter koyabilecek ve bunun altından kalkabilecek bir takımız."

Deneyimli futbolcu, Vida'nın penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak ise, "Bununla ilgili konuşmam mümkün değil. Sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bazen işler lehinize dönmüyor, saha içindeki durumlar sinir bozucu olabiliyor. Şu an bu maç bitti. Yapabileceğimiz tek şey, bir sonraki maça hazırlanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA