Fenerbahçe'nin oyuncusu Deniz Türüç,Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren derbinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"3 puan aldığımız için çok mutluyuz, her şeyden önemli bir 3 puandı, müthiş taraftarımızla beraber 3 puanı aldık. Türkiye'de kolay maç yok, bunu geçen hafta da gördük. Büyük takımlar geçen hafta kazanamadı."

Deniz, Fenerbahçe için her pozisyonda oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

"Uzun bir maratondayız. Sakat, cezalı, formlu, formsuz oluyor. Sağ kanat, forvet hoca nerede oynatırsa, nerede görev verirse bu güzel kulüp için oynamaya hazırım. Bugün sağ kanat ve 10 numara oynadım, takım içinde nerede görev verilirse orada oynarım."

Deniz, büyük takımda oynamanın kolay olmadığını ifade etti.

"Uyum sürecimi çabuk atlattığımı düşünüyorum. Ersun hocamla da geçen hafta konuştum, bana güvendiğini gösterdi. Bu büyük aile için hepimiz elimizden geleni veriyoruz. Kayseri'de en çok maçı 10 numara pozisyonun oynadım, ben sahada olduğum sürece en iyisini, yapmaya çalışıyorum. Bazen gol asist ile olur, bazen de mücadele ederek olur."

Kaynak: AA