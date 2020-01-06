Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yaptığı açıklamada, önemli olanın sürdürülebilir başarı olduğunu belirterek, 2019 yılında hedeflerine ulaştıklarını ifade etti.

Delihasan, milli takımlarda 2020 Tokyo Olimpiyatları hedefiyle "Olimpiyat Hazırlık Programı" başlattıklarını anlattı.

"Özellikle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota müsabakalarında sporcularımızın almış olduğu sonuçlar ve olimpik puanlamada bulundukları sıralamalar, beklediğimiz şekilde gerçekleşti. 31 Aralık 2019 itibarıyla da uluslararası arenada çıktığımız müsabakalarda 201 altın, 175 gümüş, 220 bronz olmak üzere 596 madalya kazandık."

"Şili'de tarihimizdeki en yüksek madalya sayısına ulaştık"

Esat Delihasan, 2019'da katıldıkları Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk sporcuların büyük başarı elde ettiğini aktardı.

"Şubat ayında Danimarka'nın Aalborg kentindeki şampiyonada 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandık ve ekibimiz genel klasmanda Avrupa şampiyonu oldu. Milli takımımız, ekim ayında Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda da yine tarihi bir performans sergiledi. 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan sporcularımız, genel klasmanda ikinci oldu ve şampiyonada tarihimizdeki en yüksek madalya sayısına ulaştık."

Delihasan, elde edilen başarıda altyapıya verdikleri önemin payının büyük olduğunu belirterek, "Gençler bizim geleceğimiz. Bu düşünceyle yaptığımız yatırımların karşılığını istikrarlı başarı olarak geri alıyoruz. Danimarka ve Şili'deki sonuçlar da bunun en güzel yansıması." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Şampiyonası'nda tüm sporcularımız madalya kazandı"

Başkan Delihasan, mart ayındaki 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kafilede yer alan tüm sporcuların madalya alarak ülkeye döndüğünü hatırlattı.

"Bunu söylediğimde insanlar bunu bir hayal olarak görüyordu. Ancak biz bu hayali planlı ve sistematik çalışarak gerçeğe dönüştürdük. 51 ülkenin yarıştığı şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandık. Ferdi dalda madalya kazanamayan sporcularımız, takım müsabakalarında madalyayı boynuna astı ve organizasyonun sonunda kafilemizde yer alan 17 sporcumuzun tamamı da boynunda madalya ile ülkemize döndü."

"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedefimiz madalya"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Delihasan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 2 yılı aşkın süredir hazırlandıklarını belirterek, çalışmalarında artık sona geldiklerini söyledi. Delihasan, Tokyo 2020 için 8 kategoride de kota almayı hedeflediklerini aktardı.

"Karatenin ilk kez yer alacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi ülkeden sonra en fazla kotayı alan ülke olmak istiyoruz. Nisan 2020'de sona erecek olimpik puanlamanın bugün bittiğini düşünürsek dört kategoride kota alıyoruz. 8-10 Mayıs 2020 tarihlerinde de Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Kalifikasyon Turnuvası ile toplam 24 sporcu daha Tokyo 2020 vizesi alacak. O turnuvadan da en az üç sporcumuzun daha kota almasını hedefliyoruz. Amacımız 8 kategorinin 8'inde de kota alabilmek. Bu olmazsa mümkün olan en yüksek sayıyla Tokyo'da olmak ve olimpiyat madalyası kazanmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz."

Esat Delihasan, Dünya Karate Federasyonunun 2016 ve 2017 dünya sıralamasında zirvede yer aldıklarını anımsatarak, "Henüz resmi olarak açıklanmasa da 2019'u da ilk sırada noktalayacağız. Bu başarı, tek bir kişinin başarısı değil. En alttan en üste kadar emek veren herkesin başarısı. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA