Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasına, G ile H gruplarında TSİ 17.00'de başlayan maçlarla başlandı.

A Milli Takım'ın da yer aldığı G Grubu'nda Karadağ, konuk ettiği Cebelitarık'ı 26. dakikada Beciraj, 43. dakikada Simic, 53. dakikada Tomasevic ve 80. dakikada Jovetic'in ağları sarsmasıyla 4-1 mağlup etti.

Cebelitarık'ın tek golünü, 30. dakikada penaltıdan Styche kaydetti.

Karadağ, iki maç sonunda topladığı 6 puanın ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

H Grubu'nda ise Rusya, konuk ettiği Slovenya'yı 2-1'lik skorla geçti. Ev sahibi ekibin gollerini 26. ve 35. dakikalarda Dzyuba kaydederken, Slovenya ise 36. dakika Ilicic ile fileleri havalandırdı.