Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Galatasaray'a para ceza
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka Tekfen maçında TBF Basketbola Dönüş Protokolü'ne uyulmamasından dolayı Beşiktaş Kulübüne 18 bin 750 lira para cezası verildi.
ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray-Bahçeşehir Koleji müsabakasında da TBF Basketbola Dönüş Protokolü'nün ihlal edilmesinden dolayı Galatasaray Kulübüne 15 bin lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Galatasaray Beşiktaş Basketbol
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