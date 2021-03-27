Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
UEFA'nın İstanbul finali için "seyirci" planı
İngiliz basınında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına en az 9 bin taraftarın alınmasını planlıyor.
Geçtiğimiz sene koronavirüs sebebiyle İstanbul'un ev sahipliğinin ertelendiği Şampiyonlar Ligi'nde, 2021 yılının finali için geri sayım sürüyor.
Çeyrek finallere gelinen turnuvada UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasına seyirci alınması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.
Son olarak İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul'daki finale en az 9 bin taraftarın gelmesini planlıyor.
29 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasında boy gösterecek her iki takım taraftarlarının alınması üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, telefonlar üzerinden akıllı bilet uygulamasının da finalde kullanılmasının hesapları yapılıyor.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
Son Haberler
- 17:53
- 17:43
- 17:54
- 17:33
- 17:20
Sıradaki Haber
Milli eskrimci İrem Karamete Katar'da ana tabloya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz