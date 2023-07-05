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Spor
AA 05.07.2023 10:25

Karabük'te Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Karabük'te Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bu yaz çok hareketli geçecek" sloganıyla tüm Türkiye'de aynı anda başlanılan ve Karabük'te 16 farklı branşta ücretsiz uygulanan Yaz Spor Okullarının açılış töreni, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporun tabana yayılması ve spor kulüpleri ile milli takımlara başarılı sporcular kazandırmak için antrenörler eşliğinde farklı branşlarda gençlerle birlikte olacaklarını belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 40'ın üzerinde branşta faaliyet gösterdiklerini anlattı.

"Yaz Spor Okullarında da 16 farklı branşta uzman antrenörlerimiz eşliğinde bu gençlerimiz, atletizmden judoya, futboldan eskrime, güreşten boksa farklı branşlarda bizlerle beraber olacak. 70'e yakın antrenörümüzle de inşallah sezon boyunca gençlerimizle beraber olacağız." 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Konuşmanın ardından Yaz Spor Okulları atletizm, basketbol, badminton, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, masa tenisi, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında sporcuların yaptığı gösterilerle açıldı.

Daha sonra stadyumda farklı branşlarda gösteri yapan sporcuları ziyaret ederek başarı dileyen Güven, sporcularla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Eylül ayına kadar sürecek Yaz Spor Okullarında 4-18 yaş grubu çocuklara, 16 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, Futbol İl Temsilcisi İbrahim Harmanbaşı, antrenörler, gençlik liderleri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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