Ürgüp ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, 64 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla dün gerçekleştirilen yarışta parkurları başarıyla tamamlayan sporculara ödülleri takdim edildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 119 kilometrelik parkurda erkeklerde birincilik ödülünü İsviçre'den Diego Pazos'a, ikincilik ödülünü Ukrayna'dan Yaroslav Yaroshuk'a, üçüncülük ödülünü de aynı ülkeden Nazarii Hnat'a, kadınlarda ise birincilik ödülünü Polonya'dan Dominika Stelmach'a, ikincilik ödülünü Türkiye'den Serpil Budak'a, üçüncülük ödülünü de Gülsen Eser'e verdi.

[Fotoğraf: AA]

63 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci olan Fransa'dan Mathieu Blanchard, ikinci olan Türkiye'den İrem Can Ayaz ve üçüncü olan Oğuzhan Emre Singer ile kadınlarda birinci olan Rusya'dan Ekaterina Osmakova, ikinci olan Fransa'dan Kathleen Leguin ve üçüncü olan Türkiye'den Rezeda Galyamova ödüllerini kentteki protokol üyelerinden aldı.

38 kilometrelik parkurda erkekler birincisi Ukrayna'dan Oleksandr Chenikalo, ikinci Hindistan'dan Sampathkumar Subramanian, üçüncü Belçika'dan Cedric Hauben ile kadınlar birincisi Türkiye'den Meryem Kılıç Gündoğdu, ikinci Aysel Yalaç, üçüncü Rusya'dan Ekaterina Savkina'ya da ödülleri sponsor firma temsilcilerince verildi.

[Fotoğraf: AA]

Kapadokya Ultra Trail Koşusu Ürgüp esnafının yüzünü güldürdü

Ürgüp'te dün başlayan ve bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek yarışlar için ilçeye gelen sporcular, yakınları ve teknik ekipler, konaklama tesislerindeki doluluk oranını yüzde 100'e ulaştırdı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ilçe halkı adına teşekkür etti.

Aktürk, koronavirüs salgını nedeniyle yarışların geçen yıl yapılamadığını anımsattı.

"64 ülkeden gelen 2 bin 500 sporcu, eşleri ve çocuklarıyla 5 binden fazla insanı misafir ediyoruz. İlçe ekonomisine çok ciddi katkıları olduğuna inanıyoruz. En önemlisi tüm dünya Ürgüp ve Kapadokya'nın güzelliklerini görüyor. Ürgüp'teki konaklama tesislerinde şu an için yer kalmadı."

[Fotoğraf: AA]

Aktürk, diğer turistik merkezlerdeki konaklama tesislerinde de yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

"Ayrıca yarışları izlemek için çevre illerden çok katılım var. Konaklama, yeme içme, kafe, kuruyemişçiler başta olmak üzere tüm esnafa çok katkısı oldu. Pandemiden doğan sakinlikten sonra Ürgüp esnafımız için can suyu oluyor."

Etkinliğin organizatörü Ayhan Aydın Güney de yarışların ilçeye milyonlarca lira katkı sunduğunu belirtti.

Etkinlikteki amaçlarından birinin de bölge turizmine ve esnafa destek sağlamak olduğunu aktaran Güney, "Yaklaşık 20 milyon lira katkısı oldu. Şu anda yaklaşık 2 bin oda dolmuş durumda. Restoranlar, bütün işletmeler dolu. Yüzlerce kişi balona biniyor." ifadelerini kullandı.

"Turizme ve küçük esnafa çok büyük katkısı var"

İlçedeki bir otelin sahibi Baran Numanoğlu ise böylesine başarılı bir organizasyonun parçası olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Etkinliğin, turizme ve küçük esnafa çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Numanoğlu, "Yabancı koşucularımız ile Türkiye genelinden çok katılımcı var. Aylar öncesinden rezervasyonlar yapılmıştı, otellerimizde doluluk oranımız yüzde 100. Pandemiden önceki yoğun günlerimizi yeniden hatırlamış olduk." dedi.

Lokanta işletmecisi Galip Aslantepe ise turizmin sakin bir evreye girdiği sonbaharda bu etkinlikle ciddi bir hareketlilik yaşadıklarını belirterek, "Organizasyona destek verenlere çok teşekkür ederiz, bize çok faydası olduğunu görüyoruz. Sezonun tam bitmesine yakın bir dönemde esnaf için iyi oldu." şeklinde konuştu.

Kuruyemiş dükkanı işleten Fatih Yavuz da ilçeye hareketlilik getiren benzer organizasyonların yapılmasını istediklerini kaydetti.