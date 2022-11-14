Teknik direktör John Herdman'ın açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson ve Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe da yer aldı.

F Grubu'nda Belçika, Hırvatistan ve Fas ile mücadele edecek Kanada'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Milan Borjan (Kızılyıldız), Dayne Clair (Minnesota United), James Pantemis (Montreal).

Defans: Steven Vitoria (Chaves), Alistair Johnston (Montreal), Richie Laryea (Nottingham Forest/Toronto), Kamal Miller (Montreal), Sam Adekugbe (Hatayspor), Joel Waterman (Montreal), Derek Cornelius (Panetolikos).

Orta saha: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Jonathan Osorio (Toronto), Stephen Eustaquio (Porto), Liam Fraser (Deinze), Samuel Piette (Montreal), Mark-Anthony Kaye (Toronto), Ismael Kone (Montreal), David Wotherspoon (St. Johnstone).

Forvet: Alphonso Davies (Bayern Münih), Jonathan David (Lille), Cyle Larin (Club Brugge), Ike Ugbo (Troyes), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Tajon Buchanan (Club Brugge), Junior Hoilett (Reading), Liam Millar (Basel).