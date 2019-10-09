Göztepe'nin kalesi emin ellerde.

İzmir ekibinin tecrübeli kalecisi Beto, forma giydiği 6 maçın üçünde kalesini gole kapattı.

Tecrübeli kaleci, Galatasaraylı Fernando Muslera, Denizlisporlu Adam Stachowiak ve Antalyasporlu Ruud Boffin ile birlikte 3 maçta da gol yemeyen kaleciler arasında yer aldı.

6 maçta 4 gol yiyen Beto’nun başarılı performansı, Sarı Kırmızılı ekibi toplamda da 5 golle ligin en az gol yiyen takımı yaptı.

İzmir ekibinin beşinci golünü, Portekizli kalecinin kırmızı kart gördüğü Gaziantep Futbol Kulübü’yle oynanan karşılaşmada, oyuna sonradan giren Göktuğ Bakırbaş yedi.

Beto’nun ardından Galatasaraylı Muslera ve İttifak Holding Konyasporlu Serkan Kırıntılı 6 golle en az gol yiyen kaleciler sıralamasında ikinciliği paylaştı.

Sezonun en dikkat çeken kaleci performanslarından birini sergileyen Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ise her maçta gol yeme şanssızlığını yaşadı.

Kaynak: TRT SPOR