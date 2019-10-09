Steven Nzonzi, kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'da beklentileri karşılayan isimlerden oldu.

İtalya’nın Tuttosport gazetesi, Fransız futbolcu hakkında sürpriz bir iddiayı manşetine taşıdı.

Nzonzi ile ilgilenen Torino'nun devre arasında girişimlere başlayacağı öne sürüldü.

Haberde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveninin devam etmesi ve tecrübeli oyuncunun 3 milyon 250 bin euro'luk yıllık maaşı nedeniyle bu transferin zor olacağı belirtildi.

Sarı Kırmızılı kulübün de Nzonzi'yi bırakmaya niyeti yok.

Galatasaray, Roma ile yaptığı sözleşmeye koyduğu özel madde ile 500 bin euro kiralama bedeli olan Nzonzi'yi 1 yıl daha kadrosunda tutabilecek.

Sarı Kırmızlı ekip, sezon sonunda 30 yaşındaki futbolcuyu almak isterse 16 milyon euro, bir sonraki sezon sonunda kadrosuna katmak isterse 13 milyon euroyu kasasından çıkarmak zorunda.

Kaynak: TRT SPOR