Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadınlar Futbol Ligi'nin üçüncüsü ALG Spor oldu
[Fotoğraf: AA]
Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu üçüncülük maçında ALG Spor, Fomget Gençlik ve Spor'u 3-0 yendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan üçüncülük maçında, ALG Spor ile Fomget Gençlik ve Spor karşı karşıya geldi.
[Fotoğraf: AA]
Mücadeleyi 22. dakikada Yana Derkach, 56. dakikada Ebru Topçu ve 66. dakikada Ece Tekmen'in golleriyle 3-0 kazanan ALG Spor sezonu üçüncü tamamladı.
[Fotoğraf: AA]
Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da izledi.
Gaziantep temsilcisi ALG Spor, yarı finalde Beşiktaş Vodafone takımına penaltı atışları sonunda 2-1, Fomget Gençlik ve Spor da Fatih Vatanspor'a 1-0 yenilmişti.
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Vodafone ile Fatih Vatanspor, 18.00'de final mücadelesinde karşılaşacak.
Sıradaki Haber
Adana Demirspor'da tek hedef şampiyonluk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz