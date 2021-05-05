TFF'den yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2019 tarihinde kulüplere tebliğ edilen harcama limitleri, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasının ardından 3 Mayıs'ta Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelendi.

Bu inceleme sonucunda limitleri yüzde 6'dan daha az aştıkları tespit edilen Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep'e ihtar cezası verildi.

Takım harcama limitleri dahilinde kalan Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Helenex Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'a herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.