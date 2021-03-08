Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın futbolunun gelişimine destek olmak amacıyla imzalanan anlaşmaya göre 31.12.2022 tarihine kadar Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin isim sponsoru oldu.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Ali Düşmez, Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kadın futbolcular katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Didem Karagenç: Tüm kadın futbolcular için de mücadele ediyoruz

A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç, anlaşmanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"Bir hayalimiz vardı ve bu hayallere biraz daha yakınız. Sponsorumuz Turkcell ve bize destek olan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e teşekkür ederim. Sahaya milli formayla çıktığımız zaman tüm kadınları temsil ettiğimizin bilincindeyiz. Bizden sonra gelecek tüm kadın futbolcular için de mücadele ediyoruz. Sponsorluğun kadın futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Güngör Kıragası: Kadınların sosyal yaşamda daha aktif yer almaları sağlanacak

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futbolu için yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

"TFF başkanımız, Şenol Güneş ve Oğuz Çetin yardımıyla olumlu yönde büyük ivme kazanan kadın futbolu, yeni bir yol arkadaşı kazanıyor. Kadınlar 1. Ligi ve Kadın Mili Takımı'nı kapsayan bu sponsorluk, kadın milli takımının gelişimi için önemli. Turkcell ismiyle ligimiz daha kaliteli hale gelecek. Milli takımın performansına da olumlu yansıyacak. Bu anlaşmayla kızlarımız seslerini gür çıkarıp kitlelerle daha güçlü şekilde iletişime geçecek. Kadınların futbol aracılığıyla sosyal yaşamda daha aktif yer almaları sağlanacak."

[Fotoğraf: AA]

Şenol Güneş: Kadının zarif olan güzelliğini katarak futbolu daha güzel hale getirebiliriz

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, günümüzde kadın futboluna daha fazla destek verildiğini belirtti.

"Kadınımız saygıyı da sevgiyi de hak ediyor. Kadınlara gereken saygı ve sevgiyi vermek gerekiyor. Kadınların futbola o yumuşatıcı, kucaklayıcı, samimi duygularını yansıtmasında her zaman yarar var. Kadının zarif olan güzelliğini katarak futbolu daha güzel hale getirebiliriz. Uzun zamandır futbolun içindeyim. Kadınların kamplarının böyle hazırlandığını hatırlamıyorum. Bir miras bırakmanızı istiyoruz. Hem ruj sürün, hem top sürün, ikisini de yapabilirsiniz. Ülkemizi iyi temsil ediyorsunuz. Sevgiyi, saygıyı hak eden bu güzel kızlarımızın toplumda önde olmasını ve seslerini duyurmalarını istiyorum. Zaman zaman haksızlığına uğrarsanız bile orada durmayın sonunda başarılı olacaksınızdır."

[Fotoğraf: AA]

Murat Erkan: 8 Mart bizim için farkındalık günü, "çift forvet" günü

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in TFF ile sponsorluktan öte uzun süredir birliktelik yaşadığını kaydetti.

"Kadına şiddet konusunu hep beraber kenetlenerek, odaklanarak hayatımızdan tamamıyla çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Bireylerin, şirketlerin, herkesin üstüne sorumluluk düşüyor. 8 Mart bizim için farkındalık günü, "çift forvet" günü. TFF ile sıcak, samimi, gurur duyduğumuz bir iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliğini bir kat daha büyütüyoruz ve ligin de sponsorluğunu üstleniyoruz. Turkcell'in elinin değdiği yerlerde başarı geliyor. Kadın sporcularımızın bizleri üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Bu konuya verdikleri önemden dolayı TFF'ye teşekkür ederim."

Nihat Özdemir: Çok özel bir günde çok özel bir iş birliğine imza attık

Nihat Özdemir, kadın futbolunun Avrupa'da üst seviyeye ulaşması ve gelişmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini aktardı.

"Atılan imzayla kadın milli takımımızın sponsoru Turkcell, Kadınlar 1. Ligi'nin de isim sponsoru oluyor. Global bir marka haline gelen Turkcell'in Türk sporuna ve futbolumuza yıllardır önemli desteği oldu. Kadınlarımıza da her zaman eşsiz destekleri bulunuyor. Kadın istihdamı, ekonomiye kadın gücü gibi sosyal sorumluluk projeleri ile birçok önemli başarıya imza atan Turkcell'in sporumuza da büyük destekleri oldu."

"17 Nisan’da kadınlar ligini başlatacağız"

Nihat Özdemir, ilerleyen dönemlerde kadın futboluyla ilgili farklı projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

"Bir müjde daha vermek istiyorum. Pandemi nedeniyle tüm dünyada birçok ülkede kadın ligleri iptal edilirken biz önemli bir adım atıyoruz. Kadın ligimizi yakın bir zamanda başlatacağız. Bu heyecan verici gelişmenin de kadın futboluna önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Tahmin ediyorum 17 Nisan’da kadınlar ligini başlatacağız. Pandemide imkanların zor olduğunu düşünerek bütçemizi planladık. Bütün takımları büyük ihtimalle Antalya’da toplayıp ligi kısa bir lig olarak oynayacağız. İnşallah şampiyonu hep beraber orada tespit edeceğiz."

Nihat Özdemir, kadın hakemler konusunda hala yeterli olmadıklarını vurguladı.

"Hedefimiz 2023 yılında kadın hakemlerimize de Süper Lig’de görev vermek. Bu çalışmanın içerisindeyiz. 2 ve 3. ligde hakemlerimizi, gözlemcilerimiz, temsilcilerimizi görevlendiriyoruz. Kadın futbolu dünyada çok hızlı ilerliyor. Bu mesafeyi kadın futboluyla mutlaka kapatmamız gerek."

Nihat Özdemir, Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının tamamının kadın futboluna dahil olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

TFF ile Turkcell gösteri maçı düzenledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir gösteri müsabakası organize etti.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen maçta, Kadın Milli Takımı ile Turkcell Kadın Takımı karşı karşıya geldi.

Kadın futbolcuların yanı sıra, kadın gazeteci, sunucu ile oyuncuların da görev aldığı ve 10 dakika süren karşılaşmayı hakem Neslihan Muratdağı yönetti.

Ayrıca 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı oyuncuları da müsabakayı izledi.