Beşiktaş, 12 Mart Cuma günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılarda, Cenk Tosun dışında tüm oyuncular antrenmana katıldı.

Kemik ödemi geçmeyen deneyimli golcünün tedavisine devam edildi. Cenk Tosun'un, Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmesine çalışılıyor. 29 yaşındaki futbolcunun durumu 1-2 gün içinde netleşecek.

Beşiktaş Başakşehir'in savunma zaaflarından yararlanacak

Bu arada Sergen Yalçın, antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalara ağırlık verdi. Tecrübeli teknik adamın, 28 maçta kalesinde 45 gol gören Medipol Başakşehir'in savunma zaaflarından yararlanmayı düşünüyor.

Teknik ekibiyle rakibini analiz eden Sergen Yalçın'ın, ilk dakikadan itibaren baskı kurmayı planladığı vurgulandı.

Atiba ve Josef ikilisini bozmayı düşünmeyen Sergen Yalçın'ın, Adem Ljajic'in de oyunundan memnun. Hücumda göz dolduran Larin, Ghezzal ve Aboubakar’ın da oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.