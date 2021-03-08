Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da vaka sayısı 3'e yükseldi
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 3'e yükseldi.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerde bir oyuncunun daha testi pozitif çıktı.
Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 3'e yükseldi.
"Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak VakıfBank maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
Kadın Voleybol Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkındahttps://t.co/deYZ5mQRix pic.twitter.com/etEEjkuJ0L— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) March 8, 2021
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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