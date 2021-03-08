Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerde bir oyuncunun daha testi pozitif çıktı.

Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 3'e yükseldi.

"Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak VakıfBank maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."