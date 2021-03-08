Göztepe'ye üç puanı getiren golleri 4. dakikada Leo Schwechlen kendi kalesine, 83. dakikada Halil Akbunar ile 90+8. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk attı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golünü ise 48. dakikada Emrah Başsan kaydetti.

Erzurumspor'da Manuel da Costa 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Yenilmezlik serisini beş maça yükselterek çıkışını sürdüren Göztepe 39 puana yükseldi.

Küme düşme hattından çıkamayan ve galibiyet özlemini 4 maça çıkartan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 26 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Göztepe, karşılaşmaya golle başladı. 4. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in pasında topla buluşan Zulj meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta Leo'ya da çarpan top filelere gitti. 1-0.

20. dakikada Diabate'nin düşürülüşüyle kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in şutunda kaleci Szumski'nin müdahale ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Diabate'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciye çarpıp kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci yarının başında beraberliği yakaladı. 48. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın yaptığı ortada kale önünde müsait durumdaki Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1.

56. dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla Emrah Başsan'dan seken topla kaleciyle karşı karşıya kalan Chahechouhe'nun şutunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.

GOL - 83. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ortada ceza sahası içindeki Diabate, topu Halil Akbunar'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1.

86. dakikada Halil'in sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Cherif Ndiaye'nin şutunda kaleci topu son anda uzaklaştırdı.

90+5. dakikada ani gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Da Costa'nın müdahalesiyle Tripic yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterip Da Costa'yı sarı kartla cezalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Küçük, Da Costa'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti ve oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

GOL - 90+8. dakikada penaltı atışını kullanan Alpaslan Öztürk 90+8. dakikada topu filelere gönderdi. 3-1

Karşılaşma Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 90+1 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate (Dk. 87 Mihojevic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 60 Esiti), Halil Akbunar, Zulj (Dk. 46 Tripic), Cherif Ndiaye (Dk. 90+1 Jahovic)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar (Dk. 46 Butko), Da Costa, Leo, Bergdich, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 75 Novikovas), Osman Çelik (Dk. 46 Omolo), Boumal, Rashani (Dk. 46 Emrah Başsan), Chahechouhe, El Kabir (Dk. 80 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 4 Diabate, Dk. 83 Halil Akbunar, Dk. 90+8 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 48 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Cherif Ndiaye, Dk. 85 Esiti (Göztepe), Dk. 30 Mehmet Murat Uçar, Dk. 74 Bergdich, Dk. 75 Omolo (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)