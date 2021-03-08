Fenerbahçe, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda kazanarak zirve mücadelesinde hata yapmadı. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Attila Szalai, 32. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 90. dakikada Serdar Aziz ağlarla buluşturdu.

Bu sezon deplasmanda topladığı 35 puanla, dış saha karnesi en iyi ekip olan Fenerbahçe, konuk olarak çıktığı 14'üncü maçında, 11'inci galibiyetine imza attı

Kazanarak zirveye tutunan Fenerbahçe puanını 58'e çıkarttı. Sarı lacivertliler, Galatasaray ile puanları eşitlerken, lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ikiye düşürdü.

İttifak Holding Konyaspor ise 32 puanda kaldı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Pelkas, maçı tamamlayamadı. Maçın 80. dakikasında Skubic ile çarpışan Pelkasa yerden kalkamadı. Sedye ile oyundan çıkan Pelkas ambulans ile hastaneye götürüldü.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı İttifak Holding Konyaspor 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Valencia'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Valencia'nın penaltı noktasına yakın bir bölgeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta top yan filelerde kaldı.

GOL - 29. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine pasında Gökhan Gönül, topu Szalai'ye indirdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

GOL - 32. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı ikiye çıkardı. Pelkas'ın pasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerinden sıyrılarak topla ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

34. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Sekidika'nın altıpas içinden kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

58. dakikada Milosevic'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

62. dakikada Shengelia'nın pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.

64. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

77. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına yakın bir noktadan sert vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topu kornere çeldi.

GOL - 90. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe atışında kaleci Sehic topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Serdar Aziz, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-3

Karşılaşma, sarı-lacivertli takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Diomande (Dk. 36 Hadziahmetovic), Jevtovic, Shengelia, Milosevic (Dk. 82 Kravets), Sekidika (Dk. 70 Bytyqi), Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa (Dk. 59 Luiz Gustavo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 71 Ozan Tufan), Osayi-Samuel (Dk. 70 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 82 Samatta), Valencia, Thiam (Dk. 59 İrfan Can Kahveci)

Goller: Dk. 29 Szalai, Dk. 32 Osayi-Samuel, Dk. 90 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Diomande, Dk. 25 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 57 Valencia, Dk. 84 Samatta (Fenerbahçe)