Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Djaniny'den Trabzonspor'a kötü haber
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Trabzonspor, golcü futbolcusu Djaniny Semedo'nun sakatlığı sebebiyle Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda dahil edilmediğini açıkladı.
Bordo mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, maç kadrosuna dahil edilmemiştir."
Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 8, 2021
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Etiketler: Trabzonspor
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