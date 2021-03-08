17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın kura çekimi yapıldı.

Kura çekiminin ardından Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile birlikte C Grubu’nda yer alacak olan A Kadın Milli Takımı, grup maçlarını Fransa’nın Strasbourg şehrinde oynayacak.

Dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya

B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan

C Grubu: Türkiye, Bosna Hersek, Slovenya, Belçika

D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatisan