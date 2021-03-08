Sivasspor maçında geçirdiği sakatlık sonrası tetkikleri yapılan Ryan Donk'un sakatlandığı açıklandı.

"Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk’un tedavisine başlandı."

Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında tam süre görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Emre Taşdemir'in kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.