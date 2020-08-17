Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kadınlar Basketbol Ligi 20 Kasım'da başlayacak
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde yeni sezonlar 20 Kasım 2020'de başlayacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı.
Buna göre TKBL ve TB2L’de yeni sezonlar 20 Kasım 2020’de başlayacak.
Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda bu liglerde uygulanacak protokoller ise ilerleyen günlerde kulüpler ile paylaşılacak.
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