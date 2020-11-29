Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, ‘3 çember 2 labut’ aletinde Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti.
Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Etiketler: Cimnastik
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