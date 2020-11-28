Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da 2 kişinin testi pozitif çıktı
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin, koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
3 kişinin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı.
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