Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

3 kişinin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı.