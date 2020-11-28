Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede uzun süre unutulmayacak anlar yaşandı. Son yarım saate 3-0 önde giren ev sahibi Medipol Başakşehir, 90+7. dakikada yediği penaltı golüyle Yukatel Denizlispor'la 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmaının 11. dakikasında Medipol Başakşehir Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 1-0 öne geçti.

21. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gulbrandsen, farkı 2'ye yükseltti. Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba ile 59'da skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip, tam "3 puanı cebime koydum" derken konuk Denizlispor, Özer Özdemir ile 62. dakikada farkı 2'ye indirdi: 3-1

Mücadelenin uzatma bölümüne ev sahibi ekip, 3-1 üstün girdi. 90+2'de Hugo Rodallega ile farkı 1'e indiren konuk Yukatel Denizlispor, 90+5. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 90+7. dakikada topun başına geçen Radoslaw Murawski, skora denge getirdi: 3-3

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Dört maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş yenilgisiyle sona eren Medipol Başakşehir, bu hafta da galip gelemedi. Turuncu-lacivertli takım, bu beraberlikle puanını 14'e çıkardı.

Ligde zor günler geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Turgutluspor'a da elenince hafta içinde teknik direktör Robert Prosinecki yollar ayıran Ege temsilcisi ise bu müthiş dönüşü ile zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı ve moral depoladı. Denizlispor puanını ise 6'a çıkardı.