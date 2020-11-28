Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Mbaye Diagne(3) ve Taylan Antalyalı'nın golleriyle Rize deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray ligde puanını 20'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 12 puanda kaldı.

Konuk ekip, 45+2. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 52. dakikada bir kez daha Diagne ile golü buldu: 0-2.

Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

79. dakikada yeniden sahne alan Mbaye Diagne, kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

Taylan Antalyalı, 86. dakikada sarı-kırmızılılar adına farkı 4'e çıkaran golü kaydetti: 0-4.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi.