Galatasaray deplasmanda farklı kazandı
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçı konuk ekip 4-0 kazandı.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Mbaye Diagne(3) ve Taylan Antalyalı'nın golleriyle Rize deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray ligde puanını 20'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 12 puanda kaldı.
Konuk ekip, 45+2. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 52. dakikada bir kez daha Diagne ile golü buldu: 0-2.
Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
79. dakikada yeniden sahne alan Mbaye Diagne, kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
Taylan Antalyalı, 86. dakikada sarı-kırmızılılar adına farkı 4'e çıkaran golü kaydetti: 0-4.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi.