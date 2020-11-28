Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Adanaspor'da vaka sayısı 40'a yükseldi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 21’i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Adanaspor'un sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21’i futbolcu, 6’sı personel, 1’i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli’nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır. An itibariyle kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır. Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" dedi.
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