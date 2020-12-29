Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında 30 Aralık Çarşamba günü derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya gelecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 17.00'de başlayacak.
Normal sezonun ilk yarısında yaptığı 13 maçta 12 galibiyet alan Galatasaray, tek mağlubiyetini yarın ağırlayacağı Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor.
İlk yarıdaki tüm karşılaşmalarını kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo ise lider durumda bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk haftasında oynanan derbiyi sarı-lacivertli ekip, 64-61 kazanmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Galatasaray Basketbol Derbi
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