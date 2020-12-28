Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Viranşehirli köylülere tenis kortu sözü
[Fotoğraf: AA]
Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere tesis sözü verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa Viranşehir’deki görüntülerin kendisini çok mutlu ettiğini belirti.
Bakan Kasapoğlu, "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz" dedi.
Şanlıurfa Viranşehir’deki görüntüler beni çok mutlu etti.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 28, 2020
İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz.pic.twitter.com/1Bret2eEG1
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