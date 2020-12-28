Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa Viranşehir’deki görüntülerin kendisini çok mutlu ettiğini belirti.

Bakan Kasapoğlu, "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz" dedi.