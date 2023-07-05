Juventus'tan ayrılan Di Maria Benfica'ya transfer oldu

Portekiz kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 35 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu Di Maria'nın transfer edildiğini duyurdu.
2007 yılında da Benfica'ya transfer olup 3 sezon formasını giyen Di Maria, 16 sezon sonra Portekiz temsilcisine geri döndü.
Angel Di Maria, geçen sezon Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Juventus'a transfer olmuştu.
Arjantinli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Serie A, İtalya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 40 maça çıkmış, 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
Bem-vindo de volta, Di María! pic.twitter.com/rgGoWsAYZ8— SL Benfica (@SLBenfica) July 5, 2023