Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Juventus puanı 90'da kurtardı
Serie A'nın 32. hafta karşılaşmasında lider Juventus, iki kere geri düştüğü maçta Atalanta ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmada Juventus'un gollerini 55 ve 90. dakikalardaki penaltı atışlarıyla Cristiano Ronaldo kaydetti.
Atalanta'nın golleri ise 16. dakikada Duvan Zapata ve 80. dakikada Ruslan Malinovsky'den geldi.
Bu sonucun ardından Atalanta ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkararak ikinci sıraya yerleşirken, lider Juventus ise üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.
Lider Juventus haftayı 76 puanla tamamlarken, Atalanta da 67 puana yükseldi.
Son Haberler
- 02:06
- 01:31
- 01:26
- 01:21
- 00:45
Sıradaki Haber
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz