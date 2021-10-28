Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Josef De Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, çekilen MR sonucu Josef De Souza'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta hissettiği ağrı nedeniyle MR'ı çekilen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'da ödem tespit edildi.
"Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Josef de Souza’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/YwiyDP6wSW— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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